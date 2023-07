Il nuovo esterno destro dell’Inter Juan Cuadrado ha rivelato di essere molto amico dell’ex difensore nerazzurro.

Juan Caudrado è ufficialmente un giocatore dell’Inter; ecco le sue parole ad InterTv. “Sono molto contento: ringrazio Dio per questa opportunità. Per me è un onore essere qui, in una delle più grandi squadre d’Europa: sono felice. Con Cordoba siamo molto amici, parliamo spesso. Quando stavo per superare il suo record di partite giocate in Europa da un colombiano scherzavamo insieme, gli dicevo che non sarei mai riuscito a superarlo, ma lui mi ha caricato dicendomi che ce l’avrei potuta fare”.

“Poi sono stato fortunato perché ho giocato tantissime partite: più che un esempio Ivan è un mio amico, parliamo spesso e sono contento di poter essere qui, accostato a lui. Avevo tante offerte, l’Italia però è una seconda casa per me. La mia famiglia è molto legata a questo paese, c’era la possibilità di rimanere qui con una grandissima squadra, considerando la storia di questo Club: ho scelto l’Inter perché tutti sappiamo cosa rappresenta a livello mondiale. L’importante è che io e la mia famiglia stiamo bene, abbiamo avuto la possibilità di rimanere in quella che per noi è casa: sicuramente sarà la scelta migliore“.

L’articolo Cuadrado: “Un onore essere una delle squadre più grandi d’Europa, parlo spesso con Cordoba, è mio amico” proviene da Notizie Inter.

