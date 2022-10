Le parole di Sportiello dopo la sconfitta dell’Atalanta: «Possiamo imparare molto, noi lavoriamo a testa alta»

Intervenuto a DAZN nel post-partita di Atalanta-Lazio, Marco Sportiello ha dichiarato:

«Questa è una partita persa che ci può stare, la Lazio ha fatto una grandissima partita. Ha giocatori di esperienza e forti nel palleggio. Possiamo imparare molto, noi lavoriamo a testa alta e ci prepariamo per la prossima. Senza Immobile, che magari dava più profondità, sarebbe stata una gara diversa. Felipe Anderson non dà punti di riferimento, noi la partita l’abbiamo preparata bene ma faccio i complimenti alla Lazio, hanno meritato. Le partite sono tutte a se, secondo me la più forte che abbiamo incontrato è il Milan. Noi oggi abbiamo preso gol subito ma mi ha comunque fatto un’ottima impressione già dallo scorso anno. Merito a loro».

L'articolo Atalanta, Sportiello: «Sconfitta che ci può stare» proviene da Calcio News 24.

