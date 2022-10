Le parole di Milinkovic Savic dopo la vittoria della Lazio sull’Atalanta: «Siamo venuti qua solo con un’idea: vincere»

Per i microfoni di Lazio Style Radio, è Milinkovic a commentare la gara contro l’Atalanta. Le sue parole:

FASCIA – «Giocare con la fascia di capitano mi dà qualche motivazione in più. Meglio però quando c’è Ciro, ci ha scritto subito appena siamo rientrati in spogliatoio, è orgoglioso di tutta la squadra. Ci ha detto che abbiamo fatto una bella partita, portiamo a casa 3 punti meritati».

GARA – «Siamo venuti qua solo con un’idea: vincere. L’abbiamo preparata bene, portiamo a casa una bella vittoria e la dedichiamo al nostro Boss (Radu, ndr). L’Atalanta non ha mai perso, noi abbiamo fatto un’ottima partita: è stata perfetta. Tutti contenti andiamo avanti, non abbassiamo la testa e puntiamo in alto».

CONTINUA A LEGGERE SU LAZIONEWS24.COM

L’articolo Lazio, Milinkovic Savic: «Giocare da capitano da una motivazione in più» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG