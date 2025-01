Atalanta verso la Supercoppa senza due pezzi da novanta

I meneghini hanno vinto sonoramente l’unico confronto con i bergamaschi di questa stagione ma il 2 gennaio sarà una gara completamente diversa.

Nel mondo del calcio, ogni partita rappresenta un universo di possibilità, strategie e preparativi accurati.

In questo vasto panorama, una sfida imminente attira l’attenzione dei tifosi e degli esperti: la semifinale di Supercoppa italiana che vede contrapporsi l’Atalanta all’Inter.

Il precedente

L’ultimo incontro tra Atalanta e Inter, conclusosi con una schiacciante vittoria per i meneghini per 4-0, resta per la Dea un ricordo amaro da cui distaccarsi. Quella partita vide una formazione dell’Atalanta molto differente dalla squadra attuale, con giocatori chiave come Lookman e De Ketelaere non pienamente coinvolti o venuti dalla panchina in momenti in cui il risultato era già compromesso. Da questo punto di vista, il prossimo incontro si preannuncia come una sfida completamente diversa.

La speranza

A pochi giorni dalla partita cruciale, la situazione dell’infermeria dell’Atalanta rivela il desiderio di Gasperini di recuperare Matteo Ruggeri, un elemento ritenuto vitale nella sua formazione. L’esterno, che ha dovuto saltare l’ultimo incontro con la Lazio a causa di un infortunio, si sta impegnando in sessioni di allenamento individuale, segno di un potenziale, seppur incerto, ritorno in campo per la sfida contro l’Inter.

Mateo Retegui

Nubi sull’attacco

Nonostante le possibili buone notizie, l’Atalanta si trova ad affrontare certezze meno confortanti riguardo altri giocatori. La Gazzetta dello Sport sottolinea come le assenze di Scamacca e Retegui, infatti, siano state confermate.

