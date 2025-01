Inter, il quotidiano si sbilancia: probabile un colpo sorprendente dalla Roma a fine stagione

Un big della squadra di Ranieri si trova a fare i conti con un momento negativo che sembra senza via d’uscita.

In un panorama calcistico sempre più fluido e incerto, il futuro del centrocampista Lorenzo Pellegrini sembra appeso a un filo sottile che lo lega alla Roma.

Nonostante sia stato considerato uno dei pilastri della squadra, le recenti vicissitudini sembrano aver messo in discussione il suo ruolo all’interno del club, portando a voci su un suo possibile trasferimento.

Il momento complicato

Le prestazioni di Pellegrini stanno diventando un argomento di crescente discussione tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Il centrocampista sta vivendo un periodo difficile, segnato da prestazioni sottotono e difficoltà tattiche. Questo malcontento è culminato durante l’ultimo incontro della Roma contro il Milan, dove Pellegrini è stato relegato in panchina all’inizio della partita, per poi essere mandato in campo solo all’inizio del secondo tempo. Anche in questa occasione, il suo apporto non è stato considerato all’altezza delle aspettative.

Al bivio

La situazione si complica ulteriormente se si considera il rapporto con la tifoseria e con l’attuale gestione tecnica guidata da Ranieri. La difficoltà di trovare una collocazione tattica e di esprimere il proprio potenziale sta infatti erodendo il rapporto tra il giocatore e l’ambiente giallorosso, tanto da far emergere l’ipotesi di un addio al termine della stagione.

Stadio Olimpico di Roma

L’indiscrezione

Secondo il Corriere della Sera, l’Inter emerge come la destinazione più probabile per Pellegrini. Il club nerazzurro potrebbe infatti offrire a Pellegrini un’opportunità di rilancio, lontano dalle pressioni e dalle aspettative che sembrano aver gravato eccessivamente sulle sue spalle a Roma. Sebbene un trasferimento già nella sessione di mercato di gennaio sembri poco probabile, è forte l’ipotesi che l’estate possa portare a un cambio di maglia per il giocatore.

Leggi l’articolo completo Inter, il quotidiano si sbilancia: probabile un colpo sorprendente dalla Roma a fine stagione, su Notizie Inter.