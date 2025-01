Inter, arriva l’ok di Inzaghi e Zanetti: si lavora già da ora al grande colpo

La prossima sessione estiva di mercato sarà il primo vero esame di Oaktree: i tifosi nerazzurri aspettano di capire come si muoverà il fondo.

In un panorama calcistico sempre più frenetico, le strategie di mercato diventano cruciali nella costruzione delle squadre che aspirano ad alti livelli di competitività.

L’Inter punta già ai rinforzi futuri, con un occhio di riguardo su un giovane talento che sta brillando in Serie A.

Scelta strategica

L’Inter ha deciso di non effettuare acquisti nell’ormai imminente sessione di mercato di gennaio, una mossa che non solo riflette una strategica pazienza ma anche la fiducia nella rosa attuale. Tuttavia, dietro le quinte, la dirigenza è tutt’altro che inattiva: l’attenzione si rivolge già al futuro, alla ricerca di talenti che possano arricchire l’organico in vista della prossima stagione.

Ombra bianca

In questo contesto si inserisce l’interesse per Nico Paz, un giovane fantasista di proprietà del Como. Nico Paz rappresenta uno di quei gioielli che attirano l’attenzione dei grandi club non solo per le prestazioni attuali ma anche per le prospettive future. Nonostante la giovane età, l’argentino ha già dimostrato qualità tali da farlo considerare un potenziale rinforzo per la creatività di centrocampo dell’Inter. Il giocatore, al momento al Como, gode di un legame contrattuale particolare con il Real Madrid, che detiene il 50% dei diritti sulla sua rivendita e ha la possibilità di riacquistarlo per 12 milioni di euro. Tuttavia, la presenza di tanti trequartisti nella rosa di Ancelotti, apre scenari favorevoli per un suo trasferimento altrove.

Carlo Ancelotti

Precedenti illustri

La situazione contrattuale di Nico Paz ricorda affari passati, come quelli che hanno visto protagonisti Alvaro Morata e Brahim Diaz con Juventus e Milan. Secondo Il Giornale, l’Inter, consapevole delle potenzialità del giocatore, si mostra pronta a cercare di ingaggiarlo con una formula simile: ai nerazzurri manca un talento capace di creare superiorità numerica in fase offensiva. L’approvazione dell’acquisto da parte di figure chiave del club, tra cui l’allenatore Simone Inzaghi e il vicepresidente Javier Zanetti – che ha avuto modo di osservare da vicino Paz nel match contro la Roma – testimonia l’unanimità della dirigenza sulla valutazione del giocatore. Si pensa che le trattative possano cominciare già nelle prossime settimane.

