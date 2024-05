Il tecnico dell’Atheltico Paranaense, Cuca, ha rilasciato importanti dichiarazioni sul portiere titolare della sua squadra.

Cuca ha parlato del futuro di Bento, attuale portiere titolare dell’Athletico Paranaense: “Sfortunatamente o per fortuna, presto perderemo Bento. Chiede la cessione, ed è quello che cercano i giocatori: un posto in Europa per guadagnare un gruzzoletto e giocare nei principali campionati mondiali. Se lo sta guadagnando”.

Le alternative

“Stiamo già preparando Léo Linck. L’Atletico ha qualcosa con i portieri che non ho mai visto. Avevamo Weverton, Santos, Bento e continuiano a crearne. Tra poco ci sarà anche Mycael e così via”.

Il diretto interessato

Queste dichiarazioni fanno il paio con quelle rilasciate dallo stesso estremo difensore brasiliano qualche giorno fa: “Sono contento che il mio nome sia legato all’Inter, però non c’è niente di chiuso. È solo speculazione. Sono concentrato qui all’Athletic, a dare il mio meglio perché è qui che ho conquistato tutto giocando. Spero di fare il mio meglio qui, a poter imparare quante più cose possibili per raggiungere cose ancora più grandi. E se mi capiterà di andare, sono sicuro che Linck (secondo portiere della sua squadra attuale, ndr) farà un ottimo lavoro“.

Come stanno le cose

L’Inter ritiene che possa essere in grado di raccogliere l’eredità di Sommer dopo il 2025, quando scadrà il contratto dello svizzero: l’idea sarebbe quella di assicurarselo ora e di farlo crescere con calma alle spalle dell’ex Bayern Monaco. Il contratto di Bento con l’Athletico Paranaense ha una clausola rescissoria di 60 milioni ma si pensa possa partire per 20 milioni. I nerazzurri devono realizzare qualche cessione minore prima di far partire l’offensiva.

