Il Milan si è posto come priorità rafforzare l’attacco ma non solo. Fari puntati anche sul centrocampo. La squadra mercato rossonera, in tal senso, sembra avere le idee chiare sul profilo su cui puntare. La Gazzetta dello Sport, sulle proprie colonne, ha fatto il punto della situazione, evidenziando i nomi più caldi in orbita rossonera. Su tutti spicca quello di Fofana, di cui emergono anche le cifre del possibile affare.

Fofana, il centrocampista che manca

La rosea evidenzia che il prossimo mercato rossonero sarà finalizzato al rafforzamento in diverse zone del campo, non solo l’attacco. La società sarebbe infatti disposta a investire 50 milioni di euro per rinforzare centrocampo e difesa, oltre che l’attacco con una punta importante. Per la linea mediana fari puntati su Youssouf Fofana del Monaco. Il 25enne è un centrocampista difensivo, diverso per caratteristiche sia da Tijjani Reijnders, Ismaël Bennacer, ma anche da Yunus Musah. Potrebbe essere il tassello mancante – prosegue La Gazzetta dello Sport – per aggiungere qualità e completezza al reparto di centrocampo rossonero. Il profilo del francese piace alla dirigenza rossonera per il suo gran fisico e perché potrebbe inserirsi a meraviglia nel 4-3-3 sia come vertice basso e, all’occorrenza, anche in una mediana a due.

Fofana: affare a prezzo di saldo

Youssouf Fofana può rappresentare – spiega la rosea – un colpo di mercato eccellente, oltre che dal punto di vista tecnico, anche da quello economico. Il contratto del centrocampista francese scadrà infatti il 30 giugno 2025, ragione per cui il Monaco non potrà fare la voce grossa durante la contrattazione. Solo un anno fa il club monegasco rifiutò una proposta di 35 milioni del Nottingham Forest e ora, invece, potrebbe essere “obbligato” a venderlo il giocatore per 20. Un vero affare per il Milan, considerando che Youssouf Fofana sta diventando sempre più un perno della nazionale francese.

