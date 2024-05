L’ex dirigente rossonero ha deciso di agire per vie legali.

L’ANSA ha pubblicato una nota in cui viene riferito che l’intervista più recente rilasciata da Paolo Maldini è stata censurata: “A fronte della nota censura alla propria intervista presso Radio Serie A (ovvero la Radio Tv ufficiale della Lega serie A calcio) dello scorso 9 maggio, Paolo Maldini comunica di avere già incaricato il suo difensore per la propria tutela da tali gravi comportamenti ingiustamente subiti. L’avvocato Danilo Buongiorno, a nome e per conto del Sig. Paolo Maldini, diffida chiunque dalla reiterazione di tali comportamenti e si riserva, se del caso, ogni azione a tutela del proprio cliente; ed a difesa del diritto fondamentale di libertà di espressione”.

Paolo Maldini

La ricostruzione

L’intervista (che in parte trovate qui) ricostruiva tutta la sua carriera da calciatore e anche quella da dirigente: non mancavano attacchi velati alla nuova dirigenza del Milan (la storia di un club va conosciuta e tramandata, in soldoni) ed elogi all’Inter (“L’Inter ha una struttura sportiva che determina il futuro dell’area sportiva. È stata gratificata con contratti a lunga scadenza, c’è stata un’idea di strategia”). Tuttavia l’ex direttore dell’area tecnica sosteneva comunque che il suo licenziamento non avrebbe cambiato in nessun modo il suo rapporto col Milan e che non si sarebbe mai visto in un’altra squadra italiana. Nei giorni seguenti alla pubblicazione dell’intervista lo stesso giornalista che aveva realizzato l’intervista, Alessandro Alciato, in passato molto vicino alle cose rossonere, aveva denunciato di aver ricevuto pressioni per non pubblicarla.

