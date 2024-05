Il Milan punta convintamente su Emerson Royal del Tottenham. Piace a Conte e costa 30 milioni di euro.

Il Milan prepara un mercato di rilievo, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in ogni suo reparto. Dopo la rivoluzione avviata nella passata stagione e passata attraverso un mercato corposo alternando quantità e qualità, l’imprinting del prossimo sarà invece votato alla sola ricerca di qualità, con innesti mirati. Attenzione particolare sarà dato alla difesa, in particolare al ruolo del terzino destro, zona del campo in cui il Milan ha messo gli occhi addosso a Emerson Royal del Tottenham. La Gazzetta dello Sport, sulle proprie colonne, ha fatto il punto della situazione.

Antonio Conte

Royal, il terzino che piace a Conte

Emerson Royal ha il curriculum ideale – spiega la rosea – per le ambizioni di mercato del Milan. Il terzino destro brasiliano classe 1999 ha dalla sua l’età ma anche un bagaglio di esperienza internazionale di rilievo. Nel corso della sua carriera infatti ha vestito le maglie di Betis e Barcellona nella Liga, quelle del Tottenham in Premier League. Conta inoltre anche qualche presenza in con la nazionale brasiliana, circa una decina. Quando Conte allenava gli Spurs era un titolare fisso, dettaglio questo che alimenta i rumors di mercato sul salentino vicino alla panchina del Milan.

Per Royal servono 30 milioni

La valutazione del Tottenham è senza dubbio importante: 30 milioni di euro. Il Milan segue da tempo il calciatore e conosce perfettamente le qualità del brasiliano che ora, nonostante sia diventato una riserva con Angelos Postecoglou a Londra, il club inglese non è intenzionato a riconsiderare la richiesta per lasciarlo andare via.

