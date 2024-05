L’attaccante islandese quasi sicuramente non resterà in Liguria ma potrebbe non cambiare nazione in vista della prossima stagione.

Si fa un gran vociare sulla possibilità che l’Inter acquisti un’altra punta per la prossima stagione ma non è assodato che ciò accada. I nerazzurro dovranno disputare un numero enorme di partite nella prossima stagione e perciò molti ritengono che ci saranno 5 punte in organico, contrariamente a quanto accaduto negli ultimi 2 anni.

La situazione

Alexis Sanchez andrà via perché non gli sarà rinnovato il contratto in scadenza ed al suo posto arriverà Taremi a costo zero dal Porto. Arnautovic è sotto contratto ancora per un’altra stagione e pare improbabile parta nei prossimi mesi; senza una cessione dell’austriaco non può entrare un altro attaccante anche solo per meri motivi di lista Champions. Ecco perché si pensa che o si rimarrà con 4 attaccanti o verrà inserito un giovane.

Marko Arnautovic

Il genoano

All’Inter piacciono tanto Zirkzee e Gudmundsson, due attaccanti che si sono messi in mostra in questa stagione di Serie A: entrambi tra l’altro sono molto costosi ma il Genoa potrebbe in via del tutto teorica aprire a formule “alla Frattesi“. Secondo Sky Sport però sull’islandese sono in vantaggio Juventus e Napoli: gli azzurri parrebbero poter nelle prossime settimane sferrare un attacco per anticipare la concorrenza. De Laurentiis potrebbe quindi non aspettare il parere del nuovo allenatore (che ancora non è stato scelto) per prendere il successore di Victor Osimhen.

