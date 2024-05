Il Milan cambia i propri piani per l’attacco: torna di moda Jonathan David. Sesko e Zirkzee sono infatti troppo cari.

Il Milan dovrò valutare oculatamente come investire le proprie risorse sul mercato. Non è solo uno infatti il reparto in cui occorrerà mettere mano, la rosa seppur di qualità ha palesato infatti lacune che saranno da colmare nel prossimo mercato. Ciò che è certo è che il Milan ha bisogno di una punta forte, capace di far superare in fretta l’addio di Giroud e che possa garantire un bottino di gol a stagione rilevante. Nelle ultime settimane i nomi di Sesko e Zirkzee hanno infiammato il popolo rossonero ma – secondo Il Corriere dello Sport – entrambi sarebbero fuori portata, sia per i prezzi richiesti e sia per la folta concorrenza che hanno.

Jonathan David

Sesko e Zirkzee troppo cari

Sesko e Zirkzee sono due profili che piacciono, e molto anche, in quel di Via Aldo Rossi. Entrambi coniugano al meglio una qualità tecnica sopraffina al fiuto del gol. Per caratteristiche sarebbero entrambi ideali per aggiungere qualità, dinamismo e gol a questa rosa. La squadra mercato rossonera non a caso vorrebbe uno di loro ma – scrive Il Corriere dello Sport – bisogna fare i conti con gli alti costi delle operazioni per portarli in rossonero. Zirkzee è appetito da altri grandi club oltre il Milan, in Italia e soprattutto in Premier. Cosa ancor più importante è la volontà del patron rossoblu Saputo di blindare l’olandese in previsione della storia partecipazione alla prossima Champions League. Discorso non diverso per Sesko sul quale pesa una commissione da 15 milioni, senza contare poi il valore della clausola che, essendo legata alle prestazioni del giocatore, è destinata a salire sempre di più, fino ai 70 milioni.

Torna di moda Jonathan David

Il Corriere dello Sport riporta inoltre che, viste le difficoltà per arrivare a uno tra Sesko e Zirkzee, non sia da escludere il ritorno a un vecchio obiettivo: Jonathan David. Il Milan ha seguito lungamente l’attaccante canadese del Lille che ora potrebbe rappresentare davvero un ottimo affare di mercato. Il prezzo dell’attaccante punta al ribasso rispetto a qualche mese fa e ciò potrebbe consentire ai rossoneri di aggiudicarsi un giocatore di valore senza però essere costretto a svenarsi. La cifra potrebbe essere tra i 30 e 40 milioni.

L’articolo Milan, Sesko e Zirkzee fuori portata: torna di moda Jonathan David proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG