I nerazzurri non pensano di privarsi del figlio d’arte ma c’è una possibilità che non rientra nel loro controllo.

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà in un video sul suo canale YouTube ha parlato della possibilità che qualcuno paghi la clausola rescissoria presente nel contratto di Marcus Thuram e del conseguente interesse per Zirkzee. “Zirkzee-Inter? Sul gradimento ci siamo. A chi non piacerebbe? Sulla fattibilità dell’operazione, ho espresso molti dubbi. Questi soldi l’Inter non li spende per uno che non è titolare. Uno difficilmente collocabile. A meno che non esca qualcuno, e quel qualcuno sarebbe Thuram. L’Inter non ha la minima intenzione di dar via Thuram e lui non ha la minima intenzione di andar via. Certo, c’è una clausola e se domani qualcuno facesse il matto e si presentasse con quei soldi, il calciatore potrebbe anche pensarci. Ma è possibile anche che lui dica di voler restare. Dipende da chi eventualmente lo cercherà. Di sicuro, l’Inter non spende più di 60 milioni per Zirkzee“.

Joshua Zirkzee

Gli scenari

La clausola rescissoria presente nel contratto di Marcus Thuram ammonta ad 85 milioni di euro, una cifra molto importante che forse eccede anche il valore del giocatore in sé. Se arrivasse tale cifra bisognerebbe pensare a come investirla piuttosto che a chi va via, cosa che Marotta e Ausilio hanno dimostrato di saper fare molto bene. La realtà però è che il francese si è integrato alla perfezione e se pure ci fosse qualcuno disposto a pagare la clausola si pensa che lui possa non essere d’accordo ad aprire ad un cambio squadra.

