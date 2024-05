Il centrocampista nerazzurro Henrikh Mkhitaryan ha spiegato perché i suoi numeri realizzativi sono diminuiti rispetto al passato.

Henrikh Mkhitaryan nel corso della lunga intervista concessa ad ArmSport è tornato sul doppio confronto con l’Atletico Madrid. “Naturalmente quella sconfitta è stata solo colpa di noi giocatori, ognuno di noi ne è responsabile. Penso che quando siamo passati in vantaggio a Madrid ci siamo rilassati un po’, abbiamo perso la concentrazione, perché avevamo vinto 1-0 in casa. Ad un certo punto ci è sembrato che i problemi fossero risolti, ma ci sbagliavamo terribilmente. Forse abbiamo sottovalutato l’avversario, e quando l’Atletico ha pareggiato il punteggio eravamo già sfiniti, non capivamo cosa stesse succedendo in campo. Soprattutto negli ultimi 10-15 minuti, quando l’Atletico ha creato uno dopo l’altro momenti pericolosi vicino alla nostra porta. Posso dire con sicurezza che il finale è andato così solo a causa della nostra stanchezza. Ma questo è il calcio, impariamo da questi errori e andiamo avanti. Sapendo che avevamo ancora molto da fare in campionato, abbiamo cercato di dimenticare al più presto quella partita e concentrarci sul campionato, in modo da poter finire il nostro lavoro e diventare Campioni d’Italia“.

Meno goal segnati

“Posso ritenermi molto soddisfatto, perché abbiamo vinto titoli, uno dei quali è lo scudetto, e abbiamo fatto un ottimo lavoro. Per quanto riguarda i gol, non dimentichiamo che arrivando in questo club ho cambiato posizione in campo. Ho arretrato il mio raggio di azione, ho iniziato a giocare nella posizione di centrocampista centrale, le mie funzioni in zona offensiva o sulla fascia, dove mi piace giocare di più, si sono ridotte. Non penso che sia la mia posizione, non posso adattarmi, ma ho provato ad adattarmi e ad adattare il mio calcio a quella posizione. Ecco perché non sono arrabbiato. È vero, ho segnato pochi gol, solo 2, ma uno era quello contro il Milan. Avrei voluto segnare più gol, ho avuto occasioni, ma è andata così. Non posso fare a meno di essere felice se grazie alle mie azioni e ai miei passaggi i miei compagni riescono a segnare gol e regalare vittorie alla squadra. Cercherò di segnare qualche gol in più e di fare più assist nella prossima stagione“.

