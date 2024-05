Il centrocampista dell’Inter Henrikh Mkhitaryan ripercorre tutta la marcia di avvicinamento alla gara che poi ha consegnato matematicamente lo Scudetto ai suoi.

Henrikh Mkhitaryan ha parlato della vittoria dello Scudetto nel derby a ArmSport. “Devo dire che anche prima della partita con il Milan si parlava molto del fatto che saremmo diventati campioni, perché avevamo tanti punti rispetto ai nostri rivali. Dappertutto si sentiva dire ‘L’Inter è già campione, l’Inter è già campione’, ma noi non ci sentivamo ancora campioni, perché sapevamo che mancavano ancora 6 partite, e la più decisiva sarebbe stata quella contro il Milan. 2 mesi prima di quella partita, tutta la squadra stava pensando se sarebbe stato possibile diventare campioni proprio in quell’occasione”.

Le emozioni

“Alla fine di quella partita, al fischio finale dell’arbitro… non lo so… ancora non riesco a descrivere le mie sensazioni, la mia gioia non aveva limiti. Naturalmente sono molto felice, perché questo è stato un campionato speciale, è stato il primo della mia carriera europea. Questo titolo avrà naturalmente un posto molto speciale nella mia bacheca dei trofei“.

Vittoria Inter scudetto 2024

Significato particolare

“Penso che a inizio campionato, quando andavamo avanti di vittoria in vittoria, già si vociferava del 20esimo scudetto e che sarebbe stato speciale. Personalmente non lo immaginavo del tutto, perché era la prima volta che mi avvicinavo al campionato in Europa. Non avevo idea, fin dall’inizio, di quale entusiasmo regnasse tra i tifosi. Ma posso dire una cosa: a parte il fatto che questo era il 20esimo scudetto, aver capito che lo avremmo potuto vincere nel derby col Milan ci ha dato una carica doppia, anzi tripla. Quando abbiamo girato la città in autobus, ci siamo resi conto dell’ottimo lavoro che avevamo fatto, che tipo di atmosfera avevamo creato tra i tifosi“.

