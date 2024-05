L’allenatore Antonio Toma, vice del leccese ai tempi dell’Atalanta, ha rivelato quelle che sono le sue più grandi abilità.

Antonio Toma ha parlato di Antonio Conte a Radio CRC. “Che ne penso di Conte in questo Napoli? Lui all’estero non andrà più. Vuole rimanere in Italia. Le piazze importanti da allenare sa bene quali sono. Ci sono Napoli, Roma e Milan. Non penso ad un ritorno alla Juventus. Il Napoli è una piazza, ai tempi dell’Atalanta ne parlavamo sempre io e Conte, era impressionato”.

L’abilità

“Conte è in grado di arrivare e cambiare la testa ai giocatori. Io sono stato due anni con Conte, l’anno del Bari e quello dell’Atalanta. Faceva sempre la difesa a 4 ed era perfetta. È maniacale sulla difesa, in Italia ancora ci devono arrivare, ma lui sta proprio avanti. Nelle prime partite fece 15 punti, poi ci fu un episodio che cambiò il suo percorso, io gli dissi di andare via perché non c’era modo di continuare all’Atalanta. Era caparbio, voleva andare avanti, ma si mise contro di lui Doni, cosa che non dovrei dire. Poi mi disse che avevo ragione. Conte è in grado di subentrare in una squadra e cambiare la testa ai calciatori, basta guardare Lukaku al Chelsea e all’Inter”.

Il retroscena

“Conte non è un allenatore che dice ‘voglio allenare per forza i top player’ perché molti che ha avuto non erano top player, in molti solo lui ci credeva. Esiste una materia che si chiama visione selettiva, possiamo guardare la stessa partita, ma Antonio Conte la vede in un altro modo. Andammo a giocare a Piacenza, vincemmo la partita e disse di essersi innamorato di un giocatore del Piacenza. Era Nainggolan, era un giocatore di cui nessuno parlava. In 90 minuti lo aveva visto”.

