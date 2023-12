Le parole di Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, sugli obiettivi del club spagnolo in Champions League

Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, ha parlato ai canali ufficiali del club degli obiettivi in Champions League. I colchoneros sfideranno l’Inter negli ottavi di finale.

PAROLE– «Ripensando alla scorsa stagione, sappiamo che è stata condizionata dalla disputa della Coppa del Mondo di dicembre. La prima squadra è migliorata, con un magnifico secondo posto che ha permesso di suggellare la qualificazione in Champions League. Siamo uno dei sette club che ci sono riusciti consecutivamente negli ultimi dieci anni. Per il 2024 manteniamo gli stessi obiettivi: competere al massimo e raggiungere il punto più alto nelle quattro competizioni che affronteremo, ovvero campionato, Copa del Rey, Supercoppa e Champions League. Confidiamo nella nostra grande squadra per arrivare dove vogliamo».

