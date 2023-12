Le parole di Sergio Rico, portiere spagnolo del PSG, dopo il brutto infortunio subito dopo una caduta da cavallo

Sergio Rico, portiere spagnolo del PSG, è tornato a parlare dell’incidente subito a cavallo a Dazn.

PAROLE – «Ricordo solo un sogno. C’erano due strade, andavo in una direzione e vidi mio padre nell’altra. Lo chiamavo ‘papà, papà!’, “Ma non mi ha risposto. Ne ho parlato con amici che si dedicano alla psicologia e quello che mi hanno detto è che non era ancora il mio momento».

