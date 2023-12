Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani sera contro il Torino

Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani sera contro il Torino.

PAROLE – «Rigori concessi? Crei paure che non esistono, il rigore con il Verona per esempio c’è stato un tiro con il braccio lungo il corpo, è rigore ma è un movimento che ci può stare. Il rigore con l’Inter non lo commento, con il Sassuolo invece sono errori da analizzare. Sul primo è un errore cui prendere coscienza, ginocchio, petto, mancava solo il tacco. Quello di Kabasele è un’ingenuità, lo considero mezzo e mezzo. I punti incidono e mancano, giustamente si parla di errori, se devo analizzare un fallo di mano su un tiro da fuori, una magia di Ngonge e poi sì sul terzo forse c’è un errore. Ora c’è da guardare cosa va e lavorarci tanto, con continuità e fiducia. La prestazione c’è stata, poi si va nel dettaglio, altrimenti da tifoso analizzo, va tutto bene e uno pensa ‘ma che dice?’. In questo momento c’è tempesta analizzando i fatti, ma la rotta è quella giusta. Ritorno a Udine? E’ esattamente come me lo aspettavo, la squadra ha potenziale, la mole di lavoro è raddoppiata, ma è una sfida che vinceremo tutti insieme con i ragazzi, me l’aspettavo così come è».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG