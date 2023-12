Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima sfida contro la Juventus

PAROLE – «Noi dobbiamo fare una grande partita e la stiamo preparando al meglio. Al di là di essere alla vigilia di Natale noi siamo concentratissimi e stiamo lavorando per domani. Mi auguro che domani il pubblico sia più grande di quanto sia sstato fino adesso. Vedo grande entusiasmo ma non dobbiamo dimenticarci quello che ci ha contraddistinto finora, ovvero l’umiltà e la concretezza. Harroui sta riprendendo passo passo la condizione ma all’inizio ha avuto difficoltà. Che giochi dall’inizio è difficile dunque questa catena è difficile da ipotizzare domani dal primo minuto. Assente Chiesa Cambiano le caratteristiche degli avversari. Chiesa sicuramente è un giocatore importante. Non so chi giocherà domani, non c’è solo Yldiz. Potrebbe giocare Milik che è molto bravo a giocare tra le linee. Siamo pronti a tutto, stiamo preparando la gara in base alle caratteristiche dei nostri calciatori. Allegri? Ho grande rispetto di Max, lo conosco da tempo e mi ha citato anche in un libro che ha scritto. Quello che ci contraddistingue è la schiettezza e il dialogo con i calciatori. Lui vede il calcio in una maniera diversa ma io dico meno male altrimenti sarebbe noioso se tutti fossimo uguali».

