L’Inter di Simone Inzaghi si sta preparando al ritorno di Champions League contro l’Atletico Madrid.

I nerazzurri hanno fatto i primi passi al stadio Cívitas Metropolitano dopo il loro arrivo nella capitale spagnola

The Nerazzurri are here, ready to take on tomorrow's match #ForzaInter #AtleticoMadridInter pic.twitter.com/UbPnvqt05I

— Inter (@Inter_en) March 12, 2024