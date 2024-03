Federico Dimarco ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro alla vigilia di Atletico Madrid – Inter, in programma domani sera

Giornata di interviste per Federico Dimarco alla vigilia di Atletico Madrid – Inter. L’esterno ha parlato al canale ufficiale del club nerazzurro.

RISULTATO ANDATA – «Sappiamo che l’1-0 in Champions conta pochissimo quindi dovremo fare la nostra partita»

ATTEGGIAMENTO ATLETICO – «Sicuramente ci aspettiamo una squadra che partirà forte. Anche se minimo c’è il risultato dell’andata ma, come ho detto prima, dipenderà tutto dal nostro approccio alla gara»

MENTALITA’ – «All’inizio non è stato facile trasmettere la nostra mentalità però tutti i ragazzi nuovi arrivati si sono fatti aiutare e si sono integrati in squadra il prima possibile. Siamo contenti di come si sono presentati a noi quando sono arrivati»

