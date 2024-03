Luigi Di Biagio ha commentato il percorso dell’Inter in Champions League e la possibilità che non raggiunga la finale

Luigi Di Biagio ha parlato della possibilità che l’Inter non raggiunga la finale di Champions League nel corso di quest’edizione. Le sue dichiarazioni a TvPlay.

LE PAROLE – «Per quanto riguarda Atletico-Inter, i nerazzurri rischiano che in caso di eliminazione la critica arrivi a definire negativa una stagione del genere. Le aspettative sono molto alte e non vorrei che se non riuscisse ad arrivare in finale si parlasse di annata fallimentare. Il rischio purtroppo c’è»

L'articolo Di Biagio: «Inter? Stagione fallimentare se non arriva in finale di Champions» proviene da Inter News 24.

