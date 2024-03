Simone Inzaghi ha parlato al canale ufficiale del club alla vigilia di Atletico Madrid – Inter, in programma domani alle 21

CARLOS AUGUSTO E ARNAUTOVIC – «La squadra sta abbastanza bene, abbiamo lavorato bene. Purtroppo rispetto all’andata non abbiamo Carlos Augusto e Arnautovic che erano stati fondamentali per noi, erano entrati molto bene. Purtroppo questo capita avendo tante partite ravvicinate»

ATLETICO INTER – «Ci aspettiamo una grande gara da parte loro, anche perché qui in casa in campionato e in Champions hanno avuto un cammino incredibile. Ci vorrà la migliore Inter, speriamo di fare una grande gara»

ASPETTO MENTALE – «Bisognerà essere bravi e concentrati, sapendo che in partite da dentro o fuori l’episodio può fare la differenza e lì dovremo essere bravi a sfruttarla nel migliore dei modi»

