Il presidente dell’Atletico Madrid Enrique Cerezo ha sostenuto che si accontenterebbe anche di un pareggio nella gara di San Siro.

Ci siamo quasi, fra poche ore Inter e Atletico Madrid si sfideranno nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Il presidente

Enrique Cerezo è stato intervistato dai cronisti spagnoli in vista di Inter-Atletico Madrid; ecco le sue parole. “Non ci giochiamo mezza stagione né qui né contro l’Almeria. Vogliamo fare bene sia in Liga che in Champions che in Copa del Rey”.

Sul mancato arrivo di Lautaro nel 2017

“È un grande giocatore, è stato molto vicino all’Atletico e gli auguro di avere successo. Non è voluto venire da noi, ma sappiamo che è un grande calciatore”.

Diego Simeone

Sulla gara di stasera

“Va bene qualsiasi cosa che non sia una sconfitta. Dobbiamo raggiungere un buon risultato per giocarcela poi a Madrid. Vi ricordo che abbiamo affrontato anche una grande inglese e l’abbiamo eliminata dalla competizione. Gli allenatori sanno cosa fare…”.

Nel gruppo delle top 5 in Europa

“Noi siamo in quel gruppo. La gente sa cosa ha fatto l’Atletico e cosa farà. Questa doppia sfida è al 50%, noi arriviamo qua con voglia, ambizione e vogliamo vincere. E ogni volta che abbiamo giocato con l’intenzione di vincere, poi lo abbiamo fatto”.

Sul futuro di Simeone

Simeone non ha mai nascosto di voler allenare l’Inter, squadra in cui ha giocato ma questo momento sembra lontano, almeno a sentire le parole del presidente: “Tutti hanno chiara la situazione di Simeone, inclusa l’Inter. Non c’è niente da dire a riguardo”.

L’articolo Atletico Madrid, Cerezo: “Lautaro non è voluto venire ma è grande giocatore, stasera va bene tutto tranne la sconfitta” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG