In vista di Lecce-Inter, in programma domenica alle ore 18, il tecnico giallorosso Roberto D’Aversa perde due pedine fondamentali

Brutte notizie per Roberto D’Aversa in vista di Lecce-Inter, sfida di campionato in programma domenica alle ore 18.

Dorgu e Pongracic sono infatti stati squalificati per un turno dal giudice sportivo.

L’articolo Lecce Inter, che tegola per D’Aversa: due giallorossi squalificati proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG