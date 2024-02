Enrique Cerezo, presidente dell’Inter, ha analizzato la sfida Champions contro l’Inter per poi concentrarsi sul futuro di Simeone

Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, ha analizzato la sfida contro l’Inter al termine del pranzo con i dirigente nerazzurri.

SFIDA CON INTER – «Questa sera firmo per qualsiasi risultato che non sia una sconfitta. Dobbiamo raggiungere un buon risultato per giocarcela poi a Madrid. Vi ricordo che abbiamo affrontato anche una grande inglese e l’abbiamo eliminata dalla competizione. Gli allenatori sanno cosa fare…»

FUTURO SIMEONE – «Tutti hanno chiara la situazione di Simeone, inclusa l’Inter. Non c’è niente da dire a riguardo».

L’articolo Cerezo: «Inter? Firmo anche per un pari. Sul futuro di Simeone..» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG