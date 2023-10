Il gesto dei tifosi del Feyenoord per Gimenez in vista della sfida contro l’Atletico Madrid in Champions League

Gara molto importante quella che oggi il Feyenoord è chiamato a fare a Madrid, al cospetto di un Atletico Madrid che si è visto sfuggire in primato nel girone in coabitazione proprio con gli olandesi per colpa del gol di Provedel. L’entusiasmo per i Rotterdammers è notevole, come dimostra la presenza di tanti tifosi in Plaza Mayor.

Che, appena vedono un gruppo di turisti con bandiera messicana, fanno scattare automaticamente i cori per il connazionale Santiago Gimenez, capocannoniere dell’Eredivisie con 10 gol in 7 partite. Peccato che oggi il bomber non ci sarà al Wanda Metropolitano in quanto squalificato…

