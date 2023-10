Le parole di Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari, sulla situazione stadio per il club rossoblù. Tutti i dettagli

Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari, ha parlato L’Unione Sarda del nuovo stadio del Cagliari.

PAROLE – «Sulle risorse siamo sempre fermi sullo stesso punto. Appena arriveranno, noi saremo immediatamente pronti a fare il bando per la gara internazionale. Dall’inizio dell’estate non abbiamo più avuto notizie dalla Regione. Per noi il nuovo stadio è importante non solo come opera ma, come abbiamo sempre detto, anche come opportunità per il quartiere di Sant’Elia».

