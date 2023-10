Le parole di Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, alla vigilia della sfida di Conference League contro il Ferencvaros

Vincenzo Italiano ha parlato alla vigilia di Fiorentina-Ferencvaros.

PARTITA – «E’ una gara importante perché è la prima in casa, vogliamo un risultato importante cercando di ripetere a livello di prestazione quello che abbiamo visto nelle ultime sfide cercando anche di essere più continui all’interno della gara. Sarà importante per la classifica del girone e dovremo sfruttare questa inerzia e questo entusiasmo del periodo. Loro hanno Stankovic, un allenatore importante, conosciamo la pericolosità ma sono 3 punti importanti e vogliamo ottenerli».

STANKOVIC – «Siamo stati spesso avversari, è stato un piacere affrontarlo da giocatore ed un piacere enorme essersi ritrovati in panchina. E’ una grande persona che stimo moltissimo, abbiamo molti amici in comune e so che è felice della squadra che sta allenando. Dobbiamo temere questa gara, ha portato entusiasmo ed idee, domani lo saluterò molto volentieri».

