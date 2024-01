Atletico Madrid fuori dalla Supercoppa spagnola, Simeone beffato nel finale dal Real Madrid di Carlo Ancelotti

Beffa allo scadere per l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, che viene eliminato in Semifinale della Supercoppa spagnola dal Real Madrid di Carlo Ancelotti ai supplementari. Successo dei Blancos per 5 a 3: in gol Hermoso, Rudiger, Mendy, Griezman, autorete di Rudiger, Carvajal, autorete di Savic e Brahim Diaz.

Doccia gelata per i Colchoneres che pregustavano già i calci di rigore. Si concentreranno adesso sugli altri obiettivi stagionali tra cui la Champions League, dove sfideranno l’Inter agli Ottavi di Finale.

L’articolo Atletico Madrid fuori dalla Supercoppa spagnola, Simeone beffato nel finale dal Real proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG