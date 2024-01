Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha commentato così la lotta scudetto tra Juve ed Inter nel girone d’andata

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Impallomeni si esprime così riguardo alla lotta scudetto in Serie A tra Inter e Juve in questo girone d’andata appena concluso.

LE PAROLE – «L’Inter ha fatto 48 punti. Lo scorso anno il Napoli ne fece 50, ma era solo, mentre l’Inter ha la Juve a due punti e a febbraio torna la Champions, che i nerazzurri non sottovaluteranno. Poi diverse cose faranno la differenza. Di certo avere la Juve alle spalle non fa stare tranquilli, non aiuta».

