L’allenatore Serse Cosmi ha voluto dire la sua sull’andamento dell’Inter e sull’importanza di Beppe Marotta

Intervenuto sulle frequenze di Radio TV Serie A, Serse Cosmi tesse le lodi di Beppe Marotta, elogiando il suo lavoro svolto finora all’Inter.

LE PAROLE – «Beppe Marotta dimostra sempre di essere un dirigente che ha non qualcosa, ma tanto in più rispetto ad altri. Prima di tutto l’esperienza, unita a un’intelligenza e capacità di gestire mediaticamente. E di intervenire in maniera giusta nei momenti giusti. Marotta ha detto una cosa vera. Se ci fermiamo all’ultima partita, è vero che ci possono essere stati degli errori, che hanno sicuramente avvantaggiato l’Inter nella partita contro l’Hellas Verona a San Siro».

