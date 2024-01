Lautaro e Thuram, l’Inter si gode la propria coppia d’attacco: nessuno come loro in Serie A. I numeri dei due bomber

Numeri importantissimi per Lautaro Martinez e Marcus Thuram, che testimoniano il loro straordinario impatto in questa prima metà della stagione dell’Inter. Sky Sport analizza i numeri riguardanti, gol, assist e rigori procurati dai due: nessuno in Serie A fa meglio della coppia nerazzurra.

Lautaro guida la classifica a quota 20. Segue proprio il suo fido compagno Thuram, a quota 16. Terzo posto per Giroud del Milan, a 14. A seguire: Berardi a 12, Pulisic a 11, Dybala a 11.

L’articolo Lautaro e Thuram, l’Inter si gode la propria coppia d’attacco: nessuno come loro in Serie A proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG