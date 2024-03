Atletico Madrid-Inter, Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, si aspetta una mossa a sorpresa di Simeone: avviso a Inzaghi

Ospite a TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato in questi termini di Atletico Madrid-Inter:

PAROLE – «Inter in vantaggio, è la partita più importante della stagione per l’Atletico però. Per dare un senso alla stagione hanno solo un risultato. Se l’Inter fa l’Inter può passare il turno. Simeone è un vincente, è un po’ come Mourinho. Mi aspetto qualcosa per questa partita, di solito riesce a trovare qualcosa di diverso. Col Cadice hanno fatto una bruttissima partita ma di sicuro l’Inter avrà delle difficoltà stavolta. Mi aspetto Griezmann in campo, il celarlo credo sia pretattica».

Atletico Madrid Inter, Brambati avvisa Inzaghi: «Simeone è un mago in queste partite. Ecco cosa mi aspetto su Griezmann»

