Atletico Madrid Inter, che tegola per Simeone! Il calciatore salta il ritorno con i nerazzurri per infortunio: ecco di chi si tratta

Assenza pesante per Diego Simeone in vista di Atletico Madrid Inter. Il tecnico dei colchoneros dovrà fare i conti con alcuni infortunati, uno di questi è il difensore Josè Maria Gimenez.

Come riferisce Marca, l’uruguaiano non ce la farà a recuperare dall’infortunio alla coscia destra per la gara di ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League contro i nerazzurri. Probabile che il Cholo ritrovi il proprio centrale dopo la sosta della Liga il 17 marzo.

L’articolo Atletico Madrid Inter, che tegola per Simeone! Il calciatore salta il ritorno per infortunio: ecco di chi si tratta proviene da Inter News 24.

