Stasera Atletico Madrid-Manchester United chiude gli ottavi di finale di Champions League.

A Madrid va in scena Atletico Madrid-Manchester United; giocano diverse vecchie conoscenze del calcio italiano come Savic, Kondogbia e De Paul negli spagnoli, Dalot, Pogba e Cristiano Ronaldo negli inglesi. Simeone deve scegliere che schierare in attacco: 2 posti disponibili per 3 nomi, Suarez, Joao Felix e Griezmann. Di seguito le probabili formazioni.

Cristiano Ronaldo

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Felipe, Savic, Reinildo; Correa, De Paul, Kondogbia, Lodi; Felix, Suarez. Allenatore: Simeone. A disposizione: Lecomte, Gimenez, Hermoso, Vrsaljko, Herrera, Lemar, Serrano, Moreno, Griezmann, Cunha, Christian.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Varane, Maguire, Shaw; McTominay, Pogba; Rashford, Fernandes, Sancho; Ronaldo. Allenatore: Rangnick. A disposizione: Henderson, Heaton, Bailly, Lindelof, Jones, Telles, Wan-Bissaka, Matic, Fred, Mata, Elanda, Lingard.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG