Stasera alle 21 a Lisbona si gioca Benfica-Ajax, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Nella squadra portoghese figurano due ex Inter come Valentino Lazaro e Joao Mario, occhi puntati però sull’attaccante Darwin Nunez; negli olandesi gioca il capocannoniere della Champions Haller, panchina per il futuro portiere nerazzurro André Onana. Ecco le probabili formazioni.

IM_Andre_Onana

BENFICA (4-3-3): Vlachodimos; Lazaro, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; P. Bernardo, Weigl, Joao Mario; Rafa Silva, Yaremchuk, D. Nunez. Allenatore: Verissimo. A disposizione: Leite, Svilar, Morato, Gilberto, Meité, Taarabt, Gil Dias, Everton, Radonjic, Diogo Gonçalves, Gonçalo Ramos, Araujo. Indisponibili: Almeida, Pinho, Lucas Verissimo, Seferovic. Squalificati: -. Diffidati: Otamendi, Grimaldo, Rafa Silva, Weigl, Joao Mario.

AJAX (4-2-3-1): Pasveer; Mazraoui, Timber, L. Martinez, Blind; Berghuis, E. Alvarez; Antony, Klaasen, Tadic; Haller. Allenatore: Ten Haag. A disposizione: Onana, Gorter, Schuurs, Tagliafico, Rensch, Taylor, Kudus, Jensen, Gravenberch, Daramy, Pereira. Indisponibili: Stekelenburg, Klaiber, Brobbey, Ihattaren, Labyad. Squalificati: -. Diffidati: Alvarez, Timber.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG