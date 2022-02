L’allenatore del Manchester United Ralf Rangnick ha voluto riempire di elogi il suo sfidante di stasera Diego Pablo Simeone.

Ralf Rangnick ha presentato così il match di stasera di Champions League in conferenza stampa. “Simeone è uno degli allenatori migliori d’Europa. Contro l’Atletico Madrid ci aspettano due gare molto fisiche ed emozionanti. Loro hanno un’identità chiara e riconoscibile. La squadra è sempre molto ‘appassionata‘ e rispecchia il carattere del suo allenatore”.

Diego Simeone

“Simeone è probabilmente l’allenatore più appassionato in circolazione. Ha impresso il suo stile e in un team che riflette in pieno certe emozioni. Dobbiamo cercare di eguagliare il loro livello di energie e la loro passione in entrambe le gare di questo confronto. Dobbiamo essere preparati mentalmente a vivere un’avventura emozionante, in un ambiente appassionante se non ostile“.

