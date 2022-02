Il fuoriclasse argentino Lionel Messi ha parlato della sua nuova avventura al Paris Saint Germain e della Champions League.

Il sito ufficiale del Paris Saint Germain ha diffuso un’intervista di Leo Messi; ecco le sue dichiarazioni. “Il Psg è un club che sta crescendo da tempo, ha enormi ambizioni e non intende fermarsi. È già una delle più grandi squadre al mondo che non ha nulla da invidiare ai club storici. Vincere la Champions è complicato perché è una competizione dove giocano i migliori e ogni dettaglio, ogni errore può buttarti fuori”.

Kylian Mbappe

“Noi abbiamo una squadra che sicuramente può competere per vincere la Champions, ma dobbiamo mantenere la calma, anche perché non sempre vince chi più lo merita. Di Maria e Neymar già li conoscevo, Mbappé no, neanche fuori dal campo. Ma poco a poco ci stiamo conoscendo, soprattutto in campo, per vedere il feeling che possiamo avere. Naturalmente è un piacere giocare con i migliori, sono stato per molto tempo al Barcellona giocando insieme ai più grandi e ora voglio continuare qui al Psg, dove sono felice”.

