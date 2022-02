L’attaccante del Barcellona Pierre-Emerick Aubameyang si prepara a sfidare il Napoli; l’ex Arsenal racconta anche le fasi finali della trattava che lo ha portato in Spagna.

Pierre-Emrick Aubameyang, trasferitosi a Barcellona nell’ultimo giorno della scorsa sessione di mercato è stato intervistato dal quotidiano spagnolo Sport. “Ci aspetta una grande partita e abbiamo molte possibilità di passare il turno se giochiamo come abbiamo fatto al Mestalla. Non ho mai segnato al Maradona, è l’occasione giusta per iniziare. Che partita mi aspetto? All’andata abbiamo giocato una buona gara, ma ci sono mancati un paio di gol. Sicuramente avremo occasioni per segnare anche in casa del Napoli, dobbiamo essere solo un po’ più ‘killer’ in zona gol”.

Europa League

“Ho dato tutto, ho fatto tutto per essere al Barça. Abbiamo avuto offerte dall’Italia e dalla Francia, ma il Barça è il Barça e non si può dire di no. Fino all’ultimo secondo abbiamo aspettato l’arrivo del trasferimento dall’Arsenal, arrivato due minuti prima dello scadere. Il mio cuore stava impazzendo. Sono molto felice di essere qui, quindi spero di poter rimanere fino al 2025. Champions League? È un sogno per me, sono molti anni che non la gioco”.

