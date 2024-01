In vista del match di Champions League con l’Inter, l’Atletico Madrid cede in prestito uno dei suoi giocatori: i dettagli

L’Atletico Madrid si prepara in un modo particolare al match di Champions League con l’Inter.

Con soli cinque incontri disputati in Liga, una partecipazione in Supercoppa di Spagna, due presenze in Champions League e una partita in Copa del Rey, Javier Galan prende congedo dalla squadra di Simeone. Il difensore è stato ceduto in prestito alla Real Sociedad, con l’ufficializzazione della conclusione della trattativa avvenuta questa mattina.

L’articolo Atletico Madrid, ufficiale la cessione! Non ci sarà per l’Inter proviene da Inter News 24.

