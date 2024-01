Taremi Milan, il giocatore ha scelto l’altra sponda di Milano: trattativa ai dettagli. Le NOVITÀ sul giocatore del Porto

L’obiettivo del mercato Milan Taremi è sempre più vicino all’Inter.

Come riportato da Fabrizio Romano il club e il giocatore hanno già raggiunto un accordo verbale da giorni, ma in queste ultime ore le parti stanno pianificando gli ultimi passaggi formali per definire completamente l’affare.

