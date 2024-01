L’esterno olandese ha sempre avuto mercato oltremanica ma i nerazzurri a gennaio non ci sentono da questo punto di vista.

Denzel Dumfries non sta giocando molto ultimamente perché non ritenuto al meglio fisicamente: l’olandese si è fatto male poco prima della fine del 2023 ma non si è ancora ripreso al 100% anche se si allena sempre in gruppo da settimane.

La situazione

Entrambe le gare di SuperCoppa le ha giocate Darmian ma la situazione potrebbe ben presto tornare alla normalità. L’Inter ha bisogno delle sue caratteristiche più offensive rispetto a quelle dell’ex Torino. Non ci sono assolutamente motivi di mercato dietro le esclusioni di Dumfries anche se le trattative per il rinnovo del contratto non stanno andando bene: c’è una discreta distanza tra domanda ed offerta.

Denzel Dumfries

Il retroscena

Secondo notizie provenienti dall’Inghilterra e rilanciate dalla Gazzetta dello Sport il Manchester United ha provato seriamente a chiederlo all’Inter: è stato proposto uno scambio con Aaron Wan-Bissaka, anch’egli esterno destro, quest’ultimo però gioca terzino in una difesa a 4. Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2025 ma la proposta è stata rifiutata dai nerazzurri che non hanno intenzione di privarsi di nessun pezzo pregiato a metà stagione. C’è uno Scudetto da conquistare e una Champions League da onorare cercando di andare il più avanti possibile: cedere Dumfries potrebbe minare alcune certezze della squadra. In estate tutto cambierà: soprattutto se non ci saranno spiragli per il rinnovo sarà molto probabile una sua cessione.

L’articolo Sirene inglesi per Dumfries già da gennaio: le intenzioni dell’Inter proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG