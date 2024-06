Il giovane difensore dei blucerchiati piace a mezza Italia: ecco qual è la situazione in questo momento.

L’Inter non si occupa solo del mercato della Prima Squadra ma anche di quello di giovani che magari possono fare un soggiorno più o meno lungo in Primavera.

Molto ambito

C’è un questo momento una lotta serrata tra i top club italiani per accaparrarsi il promettente difensore della Sampdoria, Giovanni Leoni: il Milan si è fatto avanti con un’offerta mentre sul ragazzo c’erano prima Inter e Napoli. Mezza Italia ha posato gli occhi sul difensore classe 2006 fin qui brillante in Serie B.

Lorenzo Colombo

L’offerta

Il Milan, in particolare, secondo Calciomercato.com ha deciso di passare dalle parole ai fatti formulando alla Sampdoria una proposta da circa 3 milioni di euro più il prestito dell’attaccante Lorenzo Colombo, già visto all’opera con i prestiti a Lecce e Monza. Questa proposta non sembra però aver scaldato particolarmente gli animi dei dirigenti blucerchiati. Le voci provenienti da Genova suggeriscono che il club non sia pienamente convinto, in particolare per quanto riguarda la formula di scambio proposta.

La situazione

Nonostante l’interesse e la mossa audace del Milan, Inter e Napoli, secondo le ultime notizie, sembrerebbero ancora mantenere un leggero vantaggio nella corsa per l’acquisto del giovane difensore. Gli azzurri offrono 5 milioni mentre la Sampdoria ne chiede 7: Marotta e Ausilio ritengono eccessiva la richiesta ma cercano di ammorbidirla con la possibilità di lasciare il difensore in prestito per una stagione ai blucerchiati.

