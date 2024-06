Joshua Zirkzee potrebbe ancora essere un nuovo giocatore del Milan o il suo futuro è lontano dai rossoneri? Ecco la verità.

Il Milan continua a ritenere Joshua Zirkzee la priorità per l’attacco. In realtà, così come abbiamo riportato da giorni, la squadra mercato rossonera ha comunicato al Bologna l’intenzione di pagare la clausola pari a 40 milioni, trovando l’intesa economica anche con il calciatore sulla base di un contratto di 5 anni a 4 milioni di euro. Tutto fatto? Nemmeno per sogno. Occorre infatti trovare la quadra con il procuratore dell’olandese Kia Joorabchian che, alla voce commissioni, chiede circa 15 milioni. Tuttosport ha svelato che il momento chiave, della verità, per l’olandese sarà nei prossimi giorni.

La clausola e l’interesse del Manchester United

Il 1 luglio si attiverà la clausola di 40 milioni Joshua Zirkzee, la quale scadrà il 30 giungo 2026. Una data certamente cerchiata in rosso sul calendario in quel di Via Aldo Rossi, soprattutto perché l’olandese non ha mai perso la preferenza della squadra mercato rossonera come primo nome per l’attacco. Occorre capire – scrive Tuttosport – se l’inserimento del Manchester United per il giocatore è concreto o meno, senza dimenticare poi che il Milan ha l’accordo con il giocatore e, per chiudere definitivamente l’affare, manca solo quello con Kia Joorabchian. Con quest’ultimo è ancora aperta la possibilità di un’intesa.

Joshua Zirkzee

Le alternative del Milan

Il Milan, pur tenendo in testa rispetto agli altri Joshua Zirkzee, inizia a considerare anche alternative all’olandese qualora la trattativa naufragasse. Tra i profili attenzionati e alternativi alla punta del Bologna si segnalano Romelu Lukaku (Chelsea), Artem Dovbyk (Girona) e Santiago Giménez (Feyenoord). I prossimi giorni – 10 secondo Tuttosport – potrebbero già essere determinanti per le strategie rossonere in attacco.

