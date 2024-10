Il CEO Antonello tentato dalla potenziale offerta giallorossa. Alla base di questo possibile terremoto societario potrebbe esserci lo zampino di Oaktree. Situazione in evoluzione.. Nel mondo del calcio, non solo i calciatori sono protagonisti di trasferimenti e trattative: anche i dirigenti giocano ruoli chiave e possono determinare il futuro di una squadra tanto quanto le stelle sul campo. La Roma sembra aver posto gli occhi su un pezzo pregiato della dirigenza dell’Inter, Alessandro Antonello. La società capitolina è pronta a offrire al dirigente nerazzurro una poltrona di grande prestigio, quella di CEO, un ruolo che promette responsabilità e sfide in un contesto ambizioso sotto la guida dei proprietari, i Friedkin. Un dirigente di valore per la Roma Alessandro Antonello non è un nome nuovo nel mondo del calcio. Attualmente ricopre la posizione di amministratore delegato nella squadra meneghina, ma ciò che lo rende particolarmente attraente agli occhi della Roma non […]

