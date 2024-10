Se il rientro dalle rispettive nazionali vedrà Lautaro e Taremi affaticati per le lunghe trasferte a Roma non ridono di certo con Dybala e Dovbik ancora alle prese con problemi fisici In vista dell’attesissimo incontro tra Roma e Inter, un match che si preannuncia ricco di emozioni e sfide tattiche, entrambe le squadre affrontano preoccupazioni legate al reparto offensivo. La preparazione per questa importante sfida, in programma domenica sera allo stadio Olimpico, assume dunque un’importanza cruciale nei prossimi allenamenti. Problemi offensivi per la Roma La Roma si trova ad affrontare significative difficoltà nell’organico attaccante. Ivan Juric, tecnico dei giallorossi, si vede privato di uno dei suoi elementi chiave, Stephen El Shaarawy, escluso dall’incontro a causa di un infortunio al polpaccio. La situazione si complica ulteriormente con le condizioni di Paulo Dybala e Artem Dovbyk, entrambi in bilico. Dybala si trova in una fase delicata di recupero da un problema muscolare, […]

