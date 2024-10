Il tecnico nerazzurro riflette sulla formazione da schierare dopodomani sera all’Olimpico di Roma: out sicuramente in due. Terminata la settimana di sosta per gli incontri delle nazionali, l’Inter, guidata da Simone Inzaghi, si prepara a sfidare la Roma di Juric in una trasferta che potrebbe rivelarsi cruciale per le ambizioni della squadra nerazzurra. Tuttavia, la vigilia del match si tinge di incertezza per il tecnico nerazzurro, che si trova a dover risolvere alcuni dilemmi relativi alla formazione. Recuperati ed indisponibili Barella apparare recuperato dopo l’infortunio muscolare accusato nel derby e dovrebbe anche partire dal primo minuto, è ok anche Frattesi vittima di un pestone nell’ultima gara dell’Italia; sono out invece Zielinski e Buchanan. I dubbi Le scelte di formazione dell’Inter ruotano intorno a tre dubbi principali, tutti concentrati nella zona destra del terreno di gioco. Secondo la Gazzetta dello Sport, Matteo Darmian sembra essere il prescelto per occupare la fascia, […]

