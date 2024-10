Il tecnico nerazzurro ha ritrovato ieri anche gli ultimi giocatori rientrati dalle rispettive nazionali: ora sta a lui scegliere gli 11 da mandare in campo a Roma. Nel mondo dello sport, specie in quello calcistico, le pause destinate agli incontri internazionali possono talvolta costare caro alle squadre di club. L’Inter, in particolare, si trova a dover gestire le conseguenze negative di questa sosta, con l’infortunio subìto da Piotr Zielinski mentre era in servizio con la nazionale polacca. Il centrocampista, elemento prezioso per gli schemi di Simone Inzaghi, si trova ora a dover osservare un periodo di convalescenza che lo terrà lontano dal terreno di gioco, influenzando le scelte tattiche dell’allenatore interista nelle prossime partite. Le condizioni del polacco Durante l’incontro tra Polonia e Croazia, Zielinski ha subìto un infortunio che gli ha impedito di proseguire il match. I successivi esami hanno rivelato un’elongazione ai flessori della coscia destra. Attualmente, il […]

